Législatives 2022 : L’expert électoral Ndiaga Sylla et Pr. Ngouda Mboup « repêchent » Yaw Très présents dans le débat depuis le début du processus électoral en vue des prochaines législatives, l’expert électoral, Ndiaga Sylla et le professeur en droit constitutionnel Ngouda Mboup, ont réagi à cette nouvelle tournure des choses à travers des publications sur leurs comptes Facebook.

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Mai 2022 à 10:29 | | 0 commentaire(s)|

Des réactions qui semblent un peu redonner de l’espoir, notamment aux militants de Yewwi. Puisque dans son poste intitulé « Avis », Ndiaga Sylla comme pour rectifier Ousmane Sonko et Benoît Sambou, qui ont littéralement annoncé la disqualification de Yewwi Askan Wi dans le scrutin proportionnel, invite à distinguer « l’inéligibilité de l’irrecevabilité ».



« Il faut distinguer l’inéligibilité de l’irrecevabilité. L’inéligibilité concerne le candidat et ne saurait rendre une liste irrecevable », a-t-il précisé. Allant dans le même sens, l’enseignant-chercheur en droit public à l’Ucad, Mouhamadou Ngouda Mboup précise également que « l’inéligibilité est différente de la recevabilité ».



« La première s’apprécie au moment de l’examen du dossier de déclaration de candidature, la seconde au moment du dépôt de la déclaration de candidature. Un ou des cas d’inéligibilité donne (nt) droit à la régularisation. Une déclaration d’irrecevabilité correspond à une disqualification. Le caractère complet ou incomplet d’une liste de candidats s’apprécie au moment du dépôt de la liste et non au moment de sa régularisation », a souligné Ngouda Mboup, par ailleurs spécialiste en droit constitutionnel.



Et insister : « La temporalité doit permettre de vérifier comme preuve suffisante que la liste présentée comporte effectivement au moment du dépôt, le nombre de titulaires et de suppléants requis. (Cour Suprême Affaire n°J/438/RG/ 21 du 21 novembre 2021, Le Ministère de l’Intérieur c/ Coalition Yewwi Askan Wi dans la ville de Pikine ; Conseil constitutionnel Affaire N°31/E/98 du 10 décembre 1998, Parti Libéral sénégalais) ».













Sud Quotidien

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook