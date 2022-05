Législatives 2022 : Le mandataire de YAW, Déthié Fall, à la DGE ce matin, pour déposer les retraits sur la liste

Le mandataire national de la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw), Déthié Fall, passera ce lundi à 9h, à la Direction Générale des Elections (DGE) pour y déposer les retraits sur la liste. A la suite, il fera un point de presse devant la DGE.



En effet, il y a eu beaucoup de supputations sur la liste de YAW et ceux qui espéraient des places dans le choix n'ont pas apprécié la tournure des choses et ont décidé purement et simplement, de claquer la porte ou de se faire entendre.



Un problème paritaire a eu lieu aussi dans le choix des candidatures à la députation, d'autant que YAW avait du mal à être d'accord, chaque parti voulant coûte que coûte mettre un homme à la place. Si Pastef, Taxawu et PUR avaient fait le choix sur des hommes, la coalition voulait que Wallu donne une femme, ce qui était hors de question.