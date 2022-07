Législatives 2022: Mouhamadou Moustapha Ba en renfort à Nioro

Le Directeur Général du Budget, Mouhamadou Moustapha Ba, apporte son soutien et son aura à la coalition Benno Bokk Yakaar dans la région de Kaolack et dans le département de Nioro. A juste raison, se dit-il, ceci pour permettre au président Macky Sall de disposer d'une majorité confortable à l'Assemblée lors de la prochaine législature.



Un objectif que le DGB dit Bosquier compte atteindre malgré sa discrétion légendaire qui cache mal son engagement politique. Il porte l'étiquette du deuxième argentier de l'État, après le Ministre des Finances, mais cela n'empêche pas à M. Moustapha Ba de faire de la politique de développement.



Durant les weekends, à ses heures perdues, il s'illustre dans des actions de bienfaisance souterraines pour appuyer les populations riveraines de Nioro, de Kaolack, et même d'autres localités du Sénégal.



Mais pour cette campagne électorale, il se fixe pour objectif d'afficher, pour le compte de Benno Bokk Yakaar, l'un des plus gros scores jamais obtenus dans la région Centre du pays. Et la manière dont il s'est incrusté dans la campagne en dit long sur son engagement à glaner des scores à la soviétique pour le président Macky Sall.