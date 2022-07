Législatives 2022 / Nicolas Ndiaye : « L’opposition n’a pas d’offre politique alternative »

" L’opposition n’a pas de programme, et le seul thème qu’elle développe depuis plusieurs semaines, se résume à déclarer que donner la majorité parlementaire à BBBY, c’est ouvrir la voie à un 3e mandat pour Macky Sall ", a-t-il indiqué, lundi, lors d’un meeting dans la commune de Dodel, dans le département de Podor (nord).



Investi sur la liste nationale de la mouvance présidentielle pour les Législatives du 31 juillet, Nicolas Ndiaye a déploré le discours véhiculé par les partis de l’opposition de manière générale, depuis le début de la campagne des législatives.



Selon lui, ils entretiennent "volontairement" un sujet pas d’actualité, en parlant d’un éventuel troisième mandat du président Macky Sall, comme s’il s’agissait d’une campagne pour la présidentielle.



Pour Nicolas Ndiaye, " si les opposants font du "hors-sujet", c’est qu’ils ne disposent d’"aucune offre programmatique crédible face à BBY qui, en plus, détient un bilan éloquent ".



M. Ndiaye a encouragé et magnifié le travail de ses camarades de Dodel, pour leur "fidélité" à la Ligue démocratique, saluant leur ancrage dans BBY.



" Continuez à vous investir sous la conduite d’Alassane Adama Sall dit Baidy, pour une victoire écrasante au soir du 31 juillet ", leur a-t-il lancé.



Selon ce dernier, les populations de Dodel apprécient à leur juste valeur, les réalisations du Président Macky Sall dans tous les secteurs, notamment dans celui des infrastructures.



" Vos relations avec la localité datent de plus de 40 années. Vous êtes naturellement des nôtres. Dodel vous charge de plaider la construction des ponts de Dodel 1 et Dodel 2 ", a déclaré le secrétaire général départemental de la LD, candidat malheureux à la mairie de Dodel aux dernières Locales.