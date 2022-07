Législatives 2022 : Ousmane Sonko accueilli en fanfare dans la capitale du Nord. La venue des leaders de Yewwi Askan Wi à Saint-Louis, dans le cadre de la campagne pour les législatives du 31 juillet prochain, a coïncidé avec un moment de grande mobilisation des militants et sympathisants de cette coalition de l’opposition.

Malgré leur entrée dans vieille cité à une heure tardive, les soutiens de Yewwi Askan Wi sont sortis en masse pour accueillir leurs leaders, dont Déthié Fall, originaire de la capitale nord du Sénégal, aux côtés d'Ousmane Sonko et du maire de Dakar, Barthélémy Diaz,



Ils ont été fortement acclamés par leurs partisans, toutes générations confondues, et accueillis en grande pompe à l’entrée de la ville, avant d'être accompagnés par la foule jusqu’au quartier populeux de Guet-Ndar, lieu choisi pour un grand rassemblement des militants de Yewwi/wallu



La caravane a ensuite parcouru les grandes artères de la ville sous le rythme d’une musique vantant les qualités des leaders de Yewwi Askan Wi et n’est arrivée qu’aux environs de 2 h du matin à Guet-Ndar, le quartier des pêcheurs où des Saint-Louisiens sortaient de partout pour se joindre au mouvement de la foule.



Et durant ce long parcours, les jeunes ont scandé des chansons et autres slogans contre la vie chère et ont fait part de leur espoir concernant un meilleur avenir avec l’avènement d’un nouveau leadership de l’opposition, en la personne de Ousmane Sonko



S'adressant aux populations, la tête de liste départementale de Yewwi Askan Wi à Saint-Louis, Abba Mbaye, a profité de cette occasion pour annoncer que la victoire de sa coalition à l’issue des législatives de dimanche prochain va conduire à un "rééquilibrage des institutions" qui, selon lui, sont fortement secouées par des mesures antidémocratiques du régime actuel.



Adama Sall (Saint-Louis)

