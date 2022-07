Législatives 2022 / Pour la victoire de BBY : Des jeunes de Ndoffane soutiennent leur leader local

Ils ont réaffirmé leur soutien à leur candidat lors d’un meeting organisé dimanche, une tribune qui a servi au responsable de BBY de Ndoffane, par ailleurs directeur général des Grands Trains du Sénégal (GTS-SA), de parler aux jeunes et aux femmes, des enjeux des prochaines élections législatives.



" Nous allons continuer le travail sur le terrain politique afin de donner la majorité au chef de l’Etat au soir du 31 juillet 2022, pour éviter une cohabitation qui serait un précédent dangereux pour la démocratie sénégalaise ", a indiqué Samba Ndiaye.



" Depuis le début de la campagne électorale, nous sommes sur le terrain pour sensibiliser les électeurs, notamment les femmes, pour les amener à soutenir la seule femme tête de liste, Aminata Touré ", a-t-il ajouté.



Il s’engage à toujours rester dans sa logique de soutenir les femmes et les jeunes, à travers des financements et la formation. " Donner à Macky Sall la majorité à l’hémicycle pour poursuivre son œuvre, doit préoccuper toutes les populations ", a-t-il souligné.