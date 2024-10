Législatives 2024 : ALSAR Sénégal investit Racine Sy... De And Liggey Podor, le mouvement est devenu en 2017 And Liggey Sénégal ak Racine Sy ( ALSAR). Aujourd'hui, l'icône du secteur privé Sénégalais a décidé de partir à l'assaut de l'assemblée nationale pour solliciter les suffrages des Sénégalais lors du scrutin législatif du 17 novembre 2024.

Ce mouvement national qui mobilise plus que les partis politiques classiques, rayonne dans les 14 régions du Sénégal et entend convaincre les Sénégalais d'ici et de la Diaspora dans l'optique de décrocher au minimum une trentaine de députés pour la toute prochaine législature.



Au cours d'une rencontre de forte mobilisation tenue ce week-end à l'hôtel Royal Saly, Mamadou Racine SY galvanisé par une foule impressionnante de militantes et militants a saisi l'occasion pour réaffirmer son ancrage comme un mouvement national qui n'est nullement dans la politique politicienne mais plutôt dans les activités de développement conformément aux activités quotidiennes de ce Leader.



ALSAR n'est pas de l'opposition mais entend apporter sa pierre à l'édification d'un Sénégal émergent en sollicitant les suffrages des 18 millions de Sénégalais sous sa bannière jaune et noire.



Acteur majeur du secteur privé national, Racine SY dont le mouvement va solliciter les voix des Sénégalais compte capitaliser largement sur ses actions sociales personnelles connues de tous en termes de création et de promotion d'emplois massifs, de financement des activités génératrices de revenus ( AGR) au profit des femmes ou encore de construction d'écoles, de postes de santé et de mosquées dans le Fouta des profondeurs et à travers tout le Sénégal.



Les nombreux participants à ce panel politique de haut niveau ont ressassé en chœur leur leitmotiv : offrir au Président Racine SY et à son mouvement national ALSAR des milliers voire des millions de suffrages afin de lui permettre de disposer d'un bassin confortable de députés pour continuer de peser de tout son poids dans les politiques publiques de développement du Sénégal.



Racine SY et son mouvement national ALSAR entendent également jouer à fond leur rôle de force de proposition afin de participer activement au développement du Sénégal d'autant qu'en tant qu'incarnation vivace du secteur privé, il rappelle que l'Etat n'a pas vocation à créer des emplois mais c'est le rôle du secteur privé, vecteur de croissance économique et créateur de richesses.



Par ailleurs, ce même secteur privé a répondu positivement à l'appel du Chef de l'Etat relativement à cette jonction nécessaire entre les pouvoirs publics et toutes les forces vives de la nation sénégalaise dans l'optique de travailler dans la co- construction et la promotion d'une prospérité partagée.



Outre le Président du mouvement national ALSAR, cette rencontre de haut niveau a enregistré la participation des coordonnateurs de cellules départementales et communales des 14 régions du pays.



Sans oublier celles du ministre- conseiller Sidy Ben Oumar Kane ou encore de Serigne Bassirou Mbacké Khadim Awa Ba et de Madame Mame Fama Camara Présidente du mouvement des femmes entourée d'autres figures comme Dieynaba Diédhiou, Absatou Guissé,etc.



La jeunesse d'ALSAR réunie autour de Cheikh Tidiane Diop a également joué sa partition à merveille en participant à la réussite de l'événement



