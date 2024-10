Législatives 2024 : And-Jëf formalise sa participation à la Coalition Pastef

Après avoir voté pour le candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye le 24 mars 2024 et confirmé formellement à la conférence de presse du 7 avril 2024 notre décision de poursuivre le combat commun, nous venons d’acter ce 25 octobre notre appartenance à la coalition Pastef pour les élections législatives du 17 novembre. Ceci est une étape décisive dans la poursuite du travail à la base que nos militants et responsables poursuivent ensemble depuis 6 mois.





Les conditions de ce compagnonnage ont été précisées par notre parti depuis la lettre du 24 avril 2024 adressée au Président de Pastef Les Patriotes, Monsieur Ousmane Sonko en ces termes : « Au vu d’une longue tradition bien établie malheureusement sur notre champ politique, il nous paraît particulièrement utile de préciser avec netteté qu'à notre niveau, cette décision de nous engager à fond à vos côtés n’est assujettie ni explicitement ni implicitement, à aucune contrepartie qui ne soit votre détermination à garder le cap de conduire notre pays à bon port. Il nous semble d’ailleurs que telle est aussi votre posture et nous l’apprécions hautement ».



Sur la base de ce qui précède, nous engageons l’ensemble de nos cadres, militants et sympathisants, à accentuer le travail de sensibilisation et de mobilisation des Sénégalais pour une victoire éclatante de la liste Patef le soir du 17 novembre 2024. Cette victoire nous permettra d’atteindre le double objectif d’éviter à notre pays une instabilité institutionnelle chronique d’une part et, d’autre part, la poursuite apaisée des politiques publiques de transformation radicale de notre pays définies par Le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et déclinées par le Premier Ministre Ousmane Sonko le 14 octobre 2024 à Diamniadio.



Vive le Sénégal !

Vive l’Afrique !



Le Secrétaire Général

Po Cheikh Mbacké Diouf

77 617 86 90