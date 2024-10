Législatives 2024 - Attribution du temps d’antenne à la RTS : Le CNRA fixe les règles avec la RTS et les candidats Le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) organise une réunion cruciale, ce jeudi 17 octobre 2024, à 15 heures, à la Maison de la Presse Babacar Touré, afin de fixer les modalités de couverture médiatique des élections législatives anticipées, prévues le 17 novembre 2024. Cette rencontre, à laquelle sont conviés les représentants des partis politiques, coalitions et entités indépendantes, se tiendra en collaboration avec la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS).

Début de la campagne le 27 octobre

La campagne électorale s'ouvrira officiellement le dimanche 27 octobre 2024, à 00h et se clôturera le vendredi 15 novembre 2024, à minuit. Conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi créant le CNRA, cet organe est chargé de définir les règles relatives à la production, la programmation et la diffusion des émissions audiovisuelles durant cette période électorale.



L’article L.188 du Code électoral précise que le temps d'antenne à la disposition des candidats, est divisé en deux fractions, et leur répartition est déterminée par le régulateur des médias. L’objectif est de garantir un accès équitable à l'audiovisuel public, pour toutes les listes engagées dans cette échéance législative.



Répartition du temps et tirage au sort à la RTS

La réunion du 17 octobre sera l'occasion de déterminer, avec les représentants des listes acceptées et la RTS, le temps d’antenne quotidien réservé à chaque liste. Le tirage au sort de l'ordre de passage des candidats à l'émission dédiée à la campagne, sera également effectué lors de cette rencontre.



Une participation indispensable

Compte tenu des enjeux de cette réunion, la présence de tous les représentants est vivement requise, afin d'assurer le bon déroulement de la campagne électorale, dans le respect des principes de transparence et d’équité médiatique.



Ce communiqué fait office de convocation officielle aux acteurs concernés, dit le CNRA.



