Législatives 2024 : Dr. Magatte Wade, le maire de Mékhé et Talla Sylla, en coalition

Pour la tête de liste Dr. Magatte Wade, c’est important que les Sénégalais comprennent que la 15e législature qui sera issue de ces élections, doit être au service exclusif du peuple sénégalais. Il relève cependant, que ce pays a longtemps subi les effets dévastateurs de la corruption, de la mauvaise gouvernance, des injustices de toutes sortes, des déséquilibres socio-économiques.



Pour lui, il est temps que les Sénégalais travaillent pour une croissance à deux chiffres et qu’elle soit largement partagée entre les populations. « On ne peut pas comprendre que dans un pays comme le Sénégal, avec 17 millions d’habitants, que toute la richesse soit entre les mains de moins de 100 000 habitants. C’est pourquoi les communes rurales, qui sont en réalité des laissées-pour-compte, sont désormais la voix des sans-voix, une voix indépendante et libre, qui est bien incarnée par la liste de la coalition Jëf Jël Takku Liggey Sénégal », a-t-il indiqué.



« C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous ne sommes ni alliés à gauche ni alliés à droite. Nous ne sommes pas également dans une opposition, où la plupart ont déjà été aux affaires. Nous ne sommes pas non plus avec le gouvernement. C’est donc une liste libre et indépendante, qui dira oui quand c’est bon et non quand c’est mauvais. C’est d’autant plus important que le pays traverse aujourd’hui, des moments économiques très difficiles et il sera difficile à court terme, de rééquilibrer les finances de ce pays », a-t-il ajouté.



Selon toujours le journal, c’est pourquoi il a soutenu la révision des contrats et la reddition des comptes. Pour lui, il urge de contrôler le secteur agricole, les semences, pour aller vers l’autosuffisance et mieux encore, vers la sécurité alimentaire. Il faudrait aussi que l’exploitation minière soit davantage contrôlée, afin de profiter aux populations, à travers des petites et moyennes industries, des sociétés de transformation.