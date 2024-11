Législatives 2024 : L’ambitieux programme de Tahirou Sarr et sa coalition Jel Linu Mom pour l’emploi des jeunes Sénégalais Voter des lois fortes pour favoriser l’emploi des jeunes Sénégalais, c’est l’ambitieux programme que Tahirou Sarr et sa coalition Jel Linu Mom compte faire voter, une fois élus députés. ...

Selon la tête de listes des Nationalistes qui prône depuis des années, la priorité aux nationaux, le transport, le gardiennage, un quota obligatoire pour les sociétés étrangères, mais aussi, de revoir les stages et plusieurs autres secteurs de l’économie sénégalaise qui doivent être réorientés, pour favoriser l’accès aux Sénégalais

