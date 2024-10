Législatives 2024-La bataille de Dakar lancée : « Samm Sa Kaddu » dénonce un régime à bout de souffle Il aura été l’absent le plus présent lors du meeting de lancement de la coalition « Samm Sa Kaddu ». En effet, l'ombre de Bougane Gueye Dany a plané sur cet événement marqué par la participation de figures politiques majeures telles qu'Anta Babacar Ngom, Thierno Bocoum, Pape Djibril Fall, Khalifa Sall et Barthélémy Dias.

La coalition Takku Wallu était représentée par l'ancien ministre Abdou Karim Fofana, tandis que la délégation de Jamm ak Njerin a été conduite par Amadou accompagné de Moussa Sy.



Dès l'ouverture des interventions, Saliou Dieng, membre du Parti Démocratique Sénégalais (PDS), a pris la parole pour lire une motion de soutien en faveur de Bougane Gueye Dany. Les intervenants ont unanimement dénoncé les dérives du pouvoir en place, critiquant notamment l'arrestation qu'ils qualifient d’illégale du leader du mouvement Gueum Sa Bopp.



Selon le quotidien Tribune, les leaders de cette coalition ont exigé la libération immédiate de Bougane Gueye, actuellement détenu à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Tambacounda. Le meeting a également été l’occasion de pointer du doigt les défis auxquels sont confrontés les Sénégalais : hausse du coût de la vie, baisse du pouvoir d’achat, prix exorbitant de l’électricité et non-respect des engagements pris par les nouvelles autorités.



Babacar Mbengue, maire de Hann Bel-Air, a insisté sur l’importance de mobiliser les électeurs et de les sensibiliser à choisir le bon bulletin de vote. Il a également eu une pensée particulière pour Bougane Gueye, exprimant l’espoir de le voir bientôt libéré pour continuer la lutte à leurs côtés. Babacar Mbengue a souligné que le mensonge est l’un des pires fléaux, rappelant que « 83 personnes ont perdu la vie à cause des mensonges d’un homme ». Dans cette perspective, il a appelé les Dakarois à faire le bon choix en soutenant la liste de l’inter-coalition « Samm Sa Kaddu ».



Les leaders de cette coalition se présentent comme le dernier rempart face à un régime à bout de souffle, gangrené par des scandales financiers en seulement sept mois de gouvernance. Ils opposent le choix de la « raison » à ce qu’ils qualifient de « mensonge » du Pastef.



Un rendez-vous est donné le 30 octobre à Matam, où les membres de la coalition exigeront sans condition la libération de tous les détenus politiques, notamment Bougane Gueye, Ameth Ndoye et le commissaire Keïta.

Pape Djibril Fall, pour sa part, a plaidé pour une cohabitation politique, affirmant que seule cette solution permettra d’avoir un Président de la République digne de ce nom.



