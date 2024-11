Législatives 2024 : Le Pastef triomphe largement à Rufisque avec plus de 61 % des voix Les résultats provisoires des élections législatives 2024 dans le département de Rufisque confirment une nette domination du Parti Pastef-Les Patriotes. Avec un total de 277 865 électeurs inscrits, 144 740 se sont rendus aux urnes, représentant un taux de participation de 52,09 %. Parmi ces suffrages, 714 ont été déclarés nuls, laissant 144 026 votes valides à répartir entre les différentes coalitions en lice.

Pastef-Les Patriotes s'impose largement avec 89 081 voix, soit 61,55 % des suffrages exprimés. Ce résultat écrasant témoigne d'une adhésion massive des électeurs à son programme et à sa vision pour le Sénégal. Cette performance place le parti en position de force pour occuper les deux sièges disponibles dans le département.



Les autres coalitions se partagent des résultats nettement plus modestes. La Coalition Samm Sa Kaddu se hisse en deuxième position avec 18 252 voix, correspondant à 12,61 % des suffrages. Elle est suivie par la Coalition Takku Wàllu Sénégal, qui récolte 15 287 voix, soit 10,56 %. Plus loin derrière, la Coalition Jamm ak Njariñ obtient 5 990 voix, équivalant à 4,14 %. Le Parti Bess Du Ñaak rassemble pour sa part 3 382 voix, représentant 2,34 %, et la Coalition Jubanti Sénégal enregistre 3 190 voix, soit 2,20 %. Enfin, l'entité indépendante Les Nationalistes/Jël Lifu Moom clôture avec 2 003 voix, correspondant à 1,38 %.



Ces résultats provisoires illustrent un choix clair de la majorité des électeurs du département de Rufisque en faveur du Pastef. Cette victoire, portée par une campagne dynamique et une mobilisation efficace, reflète une confiance des citoyens envers le projet politique défendu par le parti. Elle témoigne également de la maturité démocratique du peuple sénégalais, qui s'est exprimé dans le calme et la sérénité.



Les deux sièges attribués au département devraient logiquement revenir au Pastef, compte tenu de la large avance enregistrée. Les résultats définitifs sont encore attendus pour confirmer cette tendance, mais il est peu probable que les chiffres finaux diffèrent significativement de ceux déjà observés.



Birame Khary Ndaw



