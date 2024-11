Législatives 2024 : Mamadou Racine Sy promet un soutien renforcé aux retraités et aux femmes de Kédougou

La tête de liste nationale du mouvement Alsar pour les législatives anticipées du 17 novembre prochain, Mamadou Racine Sy, a pris lundi l’engagement de continuer à porter attention à la question des retraités, s’il est élu à l’Assemblée nationale, informe l'APS.



“ Je vais continuer à porter ma voix, surtout quand je serai élu à l’Assemblée nationale, pour la revalorisation et l’augmentation significative des pensions de retraite ”, a-t-il dit lors d’un meeting qu’il animait à Kédougou (sud-est), lundi.



Il s’exprimait en présence notamment de la présidente du mouvement Action pour le développement du Sénégal, de représentants de groupements féminins et de personnes retraitées.



“ Nous avons abattu un travail colossal au niveau de l’IPRES ”, l’institution prévoyance de retraite du Sénégal, “ avec des acquis incontestables au profit des retraités ”, a dit Mamadou Racine Sy, en évoquant son passage à la tête de ladite institution.



Il soutient que depuis son passage à la tête du Conseil d’administration de l’IPRES, les pensions de retraite ne tardent plus, nous dit la même source.



Le coordonnateur du mouvement Alsar a, par ailleurs, annoncé un appui financier de 15 millions de francs Cfa pour la construction du poste de santé de Gada Dinguéssou Plateau, dans la ville de Kédougou.



“i[Je donnerai […] 15 millions à la présidente du Mouvement action pour le développement du Sénégal et au Réseau des femmes engagées de Kédougou, qui veut construire un poste de santé à Dinguéssou Plateau]i”, a-t-il promis.



“ À la sortie de ce meeting, je vais donner également un financement à tous les groupements de femmes de la région de Kédougou, parce que j’ai entendu vos doléances, et vous êtes un vecteur de développement économique et social ”, a-t-il ajouté.



Mamadou Racine Sy a appelé les populations de Kédougou, à voter massivement pour sa liste.



Il compte également plaider la question de l’employabilité des jeunes et des femmes de la région de Kédougou et du Sénégal, en général.

