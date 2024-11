Législatives 2024 : PASTEF s’assure une majorité absolue, Takku Wallu en seconde position

La dernière estimation des résultats des législatives anticipées de 2024, réalisée par le statisticien Mamadou Yauck, confirme une large victoire du PASTEF d'Ousmane Sonko. Le parti dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko, s’impose avec une majorité absolue de 130 sièges à l’Assemblée nationale, consolidant ainsi son emprise sur la scène politique sénégalaise, informe LeSoleil-Digital.



En seconde position, la coalition Takku Wallu Sénégal, qui regroupe l’ancien président Macky Sall et le PDS d’Abdoulaye Wade, obtient 16 sièges. Ce résultat permet à des figures majeures de l’ancien régime, telles que Farba Ngom, Amadou Mame Diop (ancien président de l’Assemblée nationale) et son vice-président, Abdou Mbow, de se maintenir dans l’hémicycle. Une opportunité pour ces leaders de redéfinir leur stratégie face à la montée en puissance du PASTEF.



Jamm ak Njarin, dirigé par l'ancien Premier ministre Amadou Bâ, se positionne comme la troisième force politique, avec 7 députés. Quant à la coalition Sam Sa Kaddu, menée par le maire de Dakar Barthélémy Dias, elle ne parvient à décrocher que 3 sièges, marquant un revers significatif pour ce dernier.



Une surprise notable provient de la coalition And Nawlé, conduite par Maguette Sène, qui obtient 2 sièges, traduisant une émergence de forces politiques locales, dans un paysage national polarisé.



Parmi les indépendants et petites formations, le nationaliste Tahirou Sarr remporte 1 siège, tout comme Thierno Alassane Sall, leader de Sénégal Kese. Les coalitions Kiraay ak Natangué, Sopi Sénégal, AKS, Farlu, et Bes du Nak, s’adjugent également 1 siège chacune, confirmant leur présence limitée mais significative.



Une reconfiguration politique en cours



D'après toujours "LeSoleil-Digital", ces résultats traduisent une reconfiguration majeure du paysage politique sénégalais. Le PASTEF, porté par une base militante solide et le leadership de son chef emblématique Ousmane Sonko, s’affirme comme la force dominante. La défaite de figures phares de l’ancien régime, comme l’ancien président Macky Sall et l’ex-Premier ministre Amadou Bâ, symbolise un tournant historique, marquant la fin de l’ère Benno Bokk Yakaar.



L’Assemblée nationale, composée d’une majorité écrasante de députés du PASTEF, s’annonce comme un espace de débats passionnés et d’enjeux cruciaux pour l’avenir du Sénégal. Ce renouvellement politique reflète les aspirations d’un électorat en quête de changement et de renouveau.