Législatives 2024 : Pastef annonce ses résultats préliminaires, avec 132 députés Ce lundi, presque 24 heures après le scrutin législatif, Pastef commence à avoir une idée claire du nombre de députés qu’il a obtenus. Un membre de la commission des opérations électorales du parti, Serigne Mbacké Lô, a tenu à préciser que la publication officielle des résultats relève exclusivement, de la Commission de recensement des votes et du Conseil constitutionnel.

Selon Serigne Mbacké Lô, Pastef a déjà compilé les résultats du vote d’hier. Ces premières tendances ont été partagées par un membre de la commission avec la RFM.



Ainsi, dit-il, les résultats préliminaires montrent que le parti d’Ousmane Sonko n’a perdu que dans les cinq départements du nord du pays, ainsi que probablement à Gossas, où les choses restent serrées, notamment face à la coalition Andou Nawlé. « Donc, ces résultats nous donnent au moins, et actuellement, 132 députés », a déclaré Serigne Mbacké Lô.



Parmi ces 132 députés, 102 ont été obtenus au niveau départemental et les 30 autres sur la liste nationale.



