Législatives 2024 au département de Saint Louis : Amadou François Gaye a choisi de grossir les rangs de Pastef

Le département de Saint Louis, fort de ses enjeux électoraux, est convoité par le parti au pouvoir et l'opposition. Dans cette bataille pour remporter les législatives du 17 novembre prochain, Amadou François Gaye a choisi de grossir les rangs de Pastef.



Un choix qui va donner le tournis à l'opposition. Car ,son duo avec Mary Teuw Niane, Directeur de cabinet du Président et non moins Président du mouvement qui porte son nom, va sans doute accroître considérablement le score de Pastef.



D'ailleurs, ils ont décidé d'oeuvrer ensemble pour le triomphe de la liste de Pastef dans le département de Ndar, dirigée par Yacine Samb.