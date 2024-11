Législatives 2024 : l’appel du MALAO aux acteurs politiques

Le Mouvement contre les armes légères en Afrique de l’Ouest (MALAO) a appelé, vendredi, les acteurs politiques à la ”retenue” en perspective du scrutin des législatives anticipées de ce dimanche 17 novembre.



‘’Le mouvement contre les armes légères en Afrique de l’Ouest (MALAO), fidèle à sa vision de construction d’une société de paix, lance solennellement un appel à la retenue, en direction de tous les acteurs politiques’’, souligne-t-il dans une déclaration parvenue à l’APS.



Il relève que la campagne électorale pour les législatives du 17 novembre 2024 se déroule dans un contexte marqué par ‘’des invectives, des procès d’intentions et des attaques violentes’’.



Le MALAO invite ces acteurs à faire ‘’preuve de responsabilité et à adopter une posture qui promeut la paix et la sécurité, dans tous les foyers sociaux du pays’’.



Il estime que ‘’la paix et la stabilité, conditions sine qua non pour le développement, engendrent une attractivité pour le Sénégal’’.



Il avertit que ‘’si l’on n’y prend pas garde, cette situation tendue risque de saper la paix sociale […]’’.



Quarante et une listes partis et coalitions de partis politiques sont en lice pour les 165 sièges de l’Assemblée nationale.



Ave l'Aps