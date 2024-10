Législatives : ADHA condamne les violences électorales et appelle au respect des principes démocratiques pour des élections apaisées L'Action pour les Droits Humains et l’Amitié (ADHA) exprime sa vive indignation face aux violences survenues ce jour, au siège du mouvement Taxawu, marquant une dangereuse escalade dans le cadre du processus électoral en cours.

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Octobre 2024 à 16:32

D’après les informations recueillies auprès de témoins, vers 4 heures du matin, un groupe d’individus filmé par les caméras de surveillance, a tenté de pénétrer par effraction dans les locaux du siège, causant des dégâts importants. Des vitrines ont été brisées, des biens – notamment des tee-shirts – ont été incendiés, provoquant des dommages matériels significatifs. Grâce à l’intervention rapide des services de secours, l’incendie a pu être maîtrisé sans qu’aucune victime ne soit à déplorer.



Ces actes graves constituent une atteinte inacceptable aux droits fondamentaux et au cadre légal garantissant l’ordre public. ADHA condamne fermement ces violences et appelle toutes les parties prenantes – acteurs politiques, forces de sécurité, institutions de l’État et société civile –, à adopter un comportement exemplaire, respectueux des principes démocratiques et des droits humains. Ces principes sont le socle d’un État de droit que chacun se doit de préserver.



En vertu de l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, tout citoyen a droit à la sécurité, un droit que les autorités doivent garantir en toute circonstance.



ADHA invite les autorités compétentes à diligenter une enquête rigoureuse, afin d’identifier les auteurs de ces violences et de les traduire en justice conformément aux dispositions du Code pénal relatives aux atteintes à la propriété privée et aux droits civiques. Toute tentative de perturber la tenue d’élections libres et transparentes, est une atteinte aux droits civiques et politiques, protégés par la Constitution du Sénégal.



L’ONG rappelle que le recours à la violence est incompatible avec les idéaux de paix et les valeurs fondamentales des droits humains. En conséquence, ADHA exhorte les responsables politiques à éviter tout discours ou acte susceptibles d’exacerber les tensions, afin de garantir un climat électoral apaisé et respectueux des principes républicains et démocratiques.



Le processus électoral doit rester une manifestation pacifique de la volonté populaire et non un prétexte à des actes de violence. ADHA réaffirme son engagement en faveur d’une société démocratique, où l’intégrité, la sécurité et la dignité de chaque citoyen sont pleinement protégées. Elle en appelle à la responsabilité de chacun, pour faire de ces élections, un exemple de civisme et de respect mutuel.



« Le Sénégal a toujours démontré une maturité électorale exemplaire. Il est donc impératif de défendre la démocratie et de rejeter la violence sous toutes ses formes. »



