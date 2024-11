Législatives : Abdoulaye Niane de Dekkal Terànga s'engage pour une réforme budgétaire en faveur de l'équité territoriale La tête de liste nationale de la coalition Dekkal Terànga, Abdoulaye Niane, a exprimé son engagement en faveur d'une réforme des modalités d'allocation du budget national lors de la campagne législative. Il a promis, une fois élu député, de plaider à l’Assemblée nationale pour une répartition plus équitable des ressources publiques afin de combler les disparités entre les régions. Nous informe l’APS.

« Il n’est pas acceptable que le Sénégal soit divisé en deux : des villes bénéficiant d’infrastructures modernes et d’autres délaissées. Dans cette nouvelle législature, nous devons repenser fondamentalement les modalités de distribution du budget national », a-t-il affirmé lors d'une étape de sa caravane dans le département de Bakel.



Selon l’agence, Abdoulaye Niane a déploré le « manque criant d’infrastructures routières et éducatives » dans la région de Bakel, ajoutant que sa coalition s'engagerait à défendre les intérêts de cette localité et de ses habitants.



Il a également exprimé sa préoccupation face aux dégâts récurrents causés par les inondations, affirmant qu'avec les avancées technologiques, de tels problèmes peuvent être mieux gérés.



« Il est inadmissible que les populations vivent, chaque année, dans la crainte des inondations », a-t-il souligné avec fermeté.



