Législatives: Amadou Bâ, Dirpub de "L'As", dans la course

L’adage dit que le journalisme mène à tout. En tout cas, pour les législatives du 17 novembre, de nombreux journalistes ont décidé de déserter les salles de rédaction, pour aller siéger à l’Assemblée nationale. Après les investitures de Madiambal Diagne et de Dié Maty Fall, ancienne du "Soleil", sur les listes de la coalition Jam Ak Jariñ du Premier ministre Amadou Bâ, un autre célèbre journaliste va briguer les suffrages des Sénégalais, le 17 novembre prochain. C’est notre confrère Amadou Bâ qui a déjà pris goût à la chose politique, puisqu’il est déjà maire de Missirah, la plus grande commune du département de Tambacounda.



Dans le site "DakarActu", Amadou Bâ indique que son approche est de « prouver à la population sénégalaise et en particulier à sa jeunesse, que la gestion des affaires publiques n’est pas l’apanage des seuls politiciens. Mais qu’elle obéit à des principes universels, applicables dans tous les domaines ».



Tête de liste « NAFOORÉ SÉNÉGAL », qui signifie en langue Pulaar :« Utilité », Amadou Bâ compte poursuivre le chemin avec la coalition qui a porté sa candidature, pour apporter, à l’Assemblée nationale, « la rupture dans la manière de représenter les Sénégalais ». « Je fais partie de ces dignes Sénégalais qui n’ont jamais voulu faire de la politique leur gagne-pain, et vous propose, avec d’autres citoyens, de conduire mes concitoyens vers un futur meilleur, pour les faire vivre dans un pays prospère, où il fera si bon vivre que sa jeunesse ne sera plus tentée de braver les déserts et les mers à la quête de mieux-être », s’engage le journaliste et patron de presse, par ailleurs maire de la commune de Missirah.



Arrivé 2e dans le département de Tambacounda, Amadou Bâ décline sa profession de foi « sur les valeurs à restaurer, le renforcement des institutions, le culte du travail, la solidarité et les libertés ». Nos vœux de succès l’accompagnent dans ce nouveau challenge !













Le Témoin