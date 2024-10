Législatives: Appel de Bassirou Diomaye Faye à une campagne électorale sans dérives

À l’approche de la campagne électorale pour les législatives, le Président Bassirou Diomaye Faye invite l’ensemble des Sénégalais, et particulièrement les acteurs politiques de tous bords, à faire preuve de responsabilité en évitant tout dérapage dans leurs discours et leurs comportements.



"Nous avons observé ces derniers jours des propos et des comportements qui portent des relents communautaires ainsi que des menaces verbales et physiques dans l'espace public, médiatique et sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas ainsi que nous devons exprimer nos divergences", a déclaré le chef de l'Etat lors de sa déclaration de presse.