Législatives: Bès Dou Ñakk de Mansour Sy Djamil va soutenir Bby

Tout le monde s’y attendait et c’est maintenant officiel. Le parti Bès Du Ñakk a décidé de soutenir la coalition Benno Bokk Yakaar aux Législatives de ce 31 juillet 2022. Dans un communiqué de presse, ce parti dit rappeler la pertinence de sa décision de se retirer de la Coalition Yéwi Askan Wi (YAW), « à la suite des manquements et violations des règles de fonctionnement démocratique par certains leaders de ladite coalition ».



En réalité, mentionne LeTémoin, c’est l’investiture de son leader, Serigne Mansour Sy Djamil, à une position jugée non éligible sur la liste de Yewwi Askan Wi, qui a conduit ce parti à claquer la porte de cette coalition et à se rallier à Benno Bokk Yakaar qu’elle combattait, il y a quelques semaines encore. Thiey la politique au Sénégal ! Le Directoire national de Bès Dou Ñakk appelle tous les militants et sympathisants à se mobiliser pour voter massivement pour la coalition Bby, lors des élections législatives du 31 juillet 2022. « Nonobstant cela, Bès Dou Ñakk reste ferme sur les fondements de la démocratie et le respect des valeurs universelles de notre société. Bès Dou Ñakk n’est pas dans la mouvance présidentielle, encore moins dans une opposition qui cherche son chemin », écrit encore ce parti dans son communiqué. Cause toujours !