Législatives : Des observateurs évoquent un déroulement normal du vote

La Mission d’observation électorale du Collectif des organisations de la société civile pour les élections (MOE-COSCE) a souligné que le scrutin législatif ‘’ se déroulait normalement, sans incident majeur ’’. ’’ Sur la base de ses données collectées sur le terrain, la MOE-COSCE estime que le scrutin se déroule normalement sans incident majeur, malgré quelques retards dans le démarrage du vote et une faible affluence dans les bureaux de vote, qui peut agir sur le taux de participation ’’, indique la structure dans un communiqué, rapporte "Rewmi".



Selon la même source, ‘’ le COSCE réitère son appel à un scrutin apaisé pour une participation libre et massive des électeurs. Le vote est un devoir citoyen ’’. La MOE invite ‘’ fortement les électeurs, à sortir et à exercer ce droit pour le renforcement de la démocratie ’’ et invite par ailleurs, le gouvernement à ‘’ prendre les mesures nécessaires pour le vote des électeurs, compte tenu des pluies observées dans certaines localités ’’.



Les observateurs de la MOE-OSCE ‘’ continuent leur travail dans les bureaux de vote ’’ et vont " suivre la suite des opérations, la fermeture des bureaux, le dépouillement et la publication des résultats ’’. La MOE-COSCE annonce qu’elle tiendra une conférence de presse, lundi à 15h à l’hôtel Radisson Blu de Dakar, afin de présenter sa déclaration préliminaire sur le scrutin.