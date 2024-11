Législatives : Dr. Alioune Diop de Mbao, appelle le parti Pastef au travail

Dr. Alioune Diop est resté un homme de conviction. Il n’a jamais pensé faire dans la transhumance pour rejoindre Pastef. Mais néanmoins, il n’hésitera pas à féliciter les Patriotes, qu’il invitera cependant au travail. « Je félicite la coalition Pastef et sa tête de liste, pour cette victoire écrasante aux allures de plébiscite. Ce 17 novembre, le peuple sénégalais a, encore une fois, administré la preuve de sa maturité politique et de la vitalité de notre démocratie. En choisissant d’accorder la majorité à la mouvance présidentielle incarnée par la liste PASTEF et dirigée par le PM Ousmane Sonko, les Sénégalais sont restés cohérents avec le choix exprimé le 24 mars dernier », a indiqué le responsable politique de l’APR Mbao.



« Pour avoir donné une majorité aussi confortable, les Sénégalais ont envoyé un message aux vainqueurs, pour leur dire, vous l’avez demandé, on vous l’accorde. Désormais, vous avez les coudées franches pour une mise en œuvre diligente et efficiente du PROJET, au grand bonheur de tous les Sénégalais sans exclusion aucune. Aux autres, du côté de l’opposition, les électeurs les invitent à poursuivre leur activité dans une démarche responsable et respectueuse des règles du jeu démocratique. « Désormais au travail » c’est le principal message issu de ce scrutin du dimanche », a souligné Dr. Alioune Diop, rapporte "Le Témoin".