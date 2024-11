Législatives : Fama Sarr, porte-voix de la pêche artisanale, s'engage pour défendre les droits des pêcheurs à l'Assemblée nationale Dans la Langue de Barbarie à Saint-Louis, Fama Sarr, secrétaire générale du Conseil local de la pêche artisanale (Clpa) et transformatrice de poissons, vient d'être investie en deuxième position sur la liste nationale de "Gox Yu Bess", juste derrière Mohamadou Amidou Dia, figure emblématique de la défense des pêcheurs. Très fière de cette reconnaissance, elle se dit honorée de représenter sa communauté de pêcheurs.

Entourée de femmes travailleuses, Fama Sarr a salué leur détermination, rendant hommage à leur bravoure et leur dévouement quotidien. « Je suis très fière de ces jeunes et de ces femmes courageuses, qui se lèvent à l’aube et rentrent tard, apportant chaque jour leur contribution, sans attendre la fin du mois pour subvenir aux besoins de leurs familles », a-t-elle déclaré.



Pour Fama Sarr, siéger à l'Assemblée nationale en tant que représentante des pêcheurs de Saint-Louis est une mission sacrée. Elle compte bien défendre leurs intérêts et porter leurs voix dans l'hémicycle. « Représenter ma communauté me permettra de plaider pour les problèmes qui pèsent sur les acteurs de la pêche », a-t-elle affirmé.



Parlant de la problématique de la brèche à Saint-Louis, surnommée "la voix de la communauté des pêcheurs", elle a dénoncé les pertes humaines récurrentes, soulignant que des centaines de vies sont perdues chaque année sans que les familles, notamment les veuves, ne reçoivent de soutien.



Elle a aussi évoqué les licences de pêche qui expirent ce mois-ci, affirmant sa volonté de s'opposer au renouvellement de la collaboration avec les navires étrangers. Pour elle, ces derniers exploitent les ressources marines et dégradent les fonds marins, menaçant ainsi l’avenir des pêcheurs locaux.



Face aux projets d’exploitation des ressources naturelles, tels que le gaz à Saint-Louis, le pétrole à Sangomar, le zircon à Gandiol et le phosphate, Fama Sarr déplore le manque de soutien aux populations affectées. Elle s’engage à devenir leur porte-parole pour que des solutions concrètes soient mises en place.



Consciente de l’importance des élections pour l’avenir du pays, Fama Sarr appelle les acteurs de la pêche à choisir le camp qui saura le mieux défendre leurs intérêts et à plaider pour la résolution des problèmes à la frontière sénégalo-mauritanienne, notamment les arraisonnements de pirogues. Pour elle, la liste "Gox Yu Bess" est la mieux placée, grâce à sa composition apolitique et la présence d’un fils de Guet Ndar en position de leader. Elle appelle également le gouvernement à prendre des initiatives pour soutenir la pêche, un secteur vital pour l’économie du Sénégal.



Avec En Relief





