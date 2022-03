Législatives: "Fatwa" de Serigne Modou Kara à la majorité mécanique et l'opposition radicale à l'Assemblée nationale Nous portons à l'attention de tous les membres et sympathisants du PVD que la collecte des signatures pour le PARRAINAGE se fera finalement au nom du Parti de la Vérité pour le développement, renseigne un communiqué parvenu à Leral.

lequel poursuit: "Nous irons aux élections législatives de juillet 2022 avec une coalition sur la bannière du PVD.

Ainsi nous invitons nos militants et Sympathisants à ne parrainer aucune autre liste que celle du PVD.

Pour ces élections législatives, nous ne sommes ni pour une majorité mécanique ni pour une opposition radicale à l'Assemblée Nationale mais pour un troisième (3) pôle politique de Régulation au sein de l'hémicycle".



Il ajoute: "Nous estimons au vue de la tension sociale qui sévit au Sénégal dont la majeure partie est la résultante de décisions issues de vote des parlementaires, qu'il serait même dangereux de donner une une majorité absolue à une quelconque entité politique vers cette nouvelle législature.

Une Assemblée Nationale doit être un creuset de dialogue au débat constructif pour l'intérêt exclusif du peuple sénégalais, mais pas cette démarche totalitaire que nous constatons depuis l'indépendance.

Cette régulation contribuera à raffermir la séparation des pouvoirs à travers l'autonomisation de cette institution qui manque de crédibilité aux yeux des populations ".



Pour conclure, le communiqué fait savoir: " Ce sera grande première dans l'histoire du Sénégal et une volonté manifeste du peuple sénégalais à changer de paradigme. Les nouvelles fiches du parrainage pour le PVD et ses alliés seront mis à la disposition de tous les militants de la vérité dans toute l'étendue du territoire dans les plus brefs délais".

