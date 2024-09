Législatives : L’Apr sonne la mobilisation et réfléchit sur de futures coalitions

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Septembre 2024 à 11:31 | | 0 commentaire(s)|

L’Alliance pour la République à travers son secrétariat exécutif national a sonné hier la grande mobilisation en perspective des législatives de novembre prochain. La permanence de Mermoz a été littéralement envahie par tous les membres du Sen autour du Premier ministre Me Sidiki Ka qui menait les débats, Amadou Mame Diop, Abdoulaye Daouda Diallo, Mansour Faye, Oumar Youm, Abdou Karim Fofana, Cheikh Bakhoum…, les représentants des femmes, des jeunes, des anciens. Bref tous les segments marron-beige ont fait le déplacement pour des débats qui ont duré plus de 3 heures. Le principal sujet de discussions, c’était comment aborder les législatives de novembre pour l’APR ?



Selon LeTémoin, les réponses à cette problématique ont tourné autour de la remobilisation, de l’ouverture, du rajeunissement. Les participants ont surtout réaffirmé la nécessité de rester debout et de faire face au nouveau régime en jouant un rôle de leader au sein de l’opposition. Le débat sur le comment aller aux législatives n’a pas été épuisé.



La réflexion sera poursuivie les jours à venir selon nos sources qui ont participé à cette réunion. Elle tournera notamment autour de la question de savoir dans le cadre de quelle coalition ou avec quelles formations politiques, l’APR compte aller à ces législatives.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook