Législatives : La population électorale de la région Dakar en chiffres Département à très fort enjeu, Dakar concentre à lui tout seul plus du dixième du corps électoral, soit 686 043 électeurs répartis dans 123 lieux de vote, pour 1 232 bureaux de vote.

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Juillet 2022 à 11:37 | | 0 commentaire(s)|

Le département de Pikine avec 380 282 électeurs pour 65 lieux de vote et 676 bureaux de vote. Outre le chef-lieu de région et Pikine, le département de Rufisque vient en troisième position, avec 262 327 électeurs pour 93 lieux de vote et 501 bureaux.



Suit Keur Massar, avec 236 719 électeurs répartis dans 35 lieux de vote et 431 bureaux de vote et Guédiawaye, avec ses 197 130 électeurs répartis dans 38 lieux de vote et 357 bureaux de vote.



Au niveau national, il y a 6 727 759 électeurs répartis dans 15 196 bureaux de vote, pour un total de 6 606 lieux de vote.



A l’étranger, le total des électeurs est estimé à 300 000 environ pour 350 lieux de vote et plus de 750 bureaux de vote.



Huit listes de candidats ont été autorisées à prendre part aux élections législatives. Il s’agit de la coalition Bokk Gis Gis/Liggey, la coalition Naataange Askan Wi, la coalition Alternative pour une assemblée de rupture, la coalition BBY, la coalition Buntu Bi, la coalition Les Serviteurs, la Grande coalition Wallu Sénégal et la coalition Yewwi Askan Wi.



