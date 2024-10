Législatives : Me Pape Mamaille Diockou pour un vote massif des Sénégalais de la Diaspora en faveur du Pastef Venu prêter main-forte aux candidats de Pastef France en meeting à Etampes, fief historique de l'Apr, Me Pape Mamaille Diockou a expliqué aux Sénégalais de la Diaspora les enjeux de donner la majorité au président Bassirou Diomaye Faye afin de pouvoir exécuter le « Projet ».

" Il nous faut une majorité écrasante pour faire voter les lois et mettre en œuvre les politiques. Donc, nous demandons à la Diaspora de donner une majorité écrasante. Et nous Pastef, nous nous sommes fixés un objectif de 150 députés" a lancé, Me Diockou, membre du directoire national de campagne de Pastef, nous dit Flashinfos.net



Nos confrères signalent en passent que les patriotes Abdou Sonko, Mariama Dieng et Tamsir Bathily ont été investi sur la Pastef France.



