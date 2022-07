Législatives à Dagana : Saër Ndaw, tête de liste départementale Bokk Gis Gis rejoint Bby

Lors du meeting qu’il a présidé à Mbagame (Rosso Sénégal), le ministre Oumar Sarr a reçu le soutien de la tête de liste de la coalition Bokk Gis Gis Liggéey Sénégal, Saër Ndaw qui a décidé de rejoindre la coalition Bby. Requinqué par cette adhésion, Oumar Sarr a indiqué que son objectif n'est pas de gagner, mais plutôt d’offrir une victoire éclatante à la coalition présidentielle. « Nous sommes sûrs et certains de remporter ces échéances électorales, mais nous voulons gagner avec la manière, avec un taux confortable de plus de 90%, au soir du 31 juillet prochain. Pour y parvenir, nous travaillons à convaincre le maximum de responsables politiques du département. Le travail continue. Ce ralliement de Saër Ndaw va renforcer Bby et permettre d'atteindre nos objectifs. Il est venu dans le camp de la vérité », a soutenu le leader du PLD et coordonnateur de Bby du département de Dagana.



A l’en croire, le 31 juillet va constituer un « tournant dans le nord du pays, avec un vote massif pour Bby et un taux très confortable pour permettre au Président Macky Sall de gouverner conformément à sa vision politique pour un Sénégal émergent ». Des propos applaudis par des militants surexcités qui scandaient à tue-tête "Fii ñoo ko moom". Pour le ministre des Mines et de la Géologie, Dagana est un bastion du Président Macky Sall.