Législatives à Gossas : Adama Diallo, le candidat de «Andu Nawlé», gagne le département devant le Pastef Dans le département de Gossas, le seul siège en compétition a été gagné par Adama Diallo, candidat titulaire de « Andu Nawlé », la marche des territoires. Il est donné vainqueur dans 4 communes (Gossas, Colobane, Ndiéné Lagane et Patar Lia).

M. Diallo n’a perdu que les communes de Mbar et de Ouadiour. Andu Nawlé a obtenu 10379 voix dans l’ensemble du département contre 9385 pour Pastef.



Une victoire fêtée par le maire de Gossas et ses inconditionnels dès 21 heures. Ils ont organisé une caravane qui a sillonné les principales artères de la commune.



Devant la Mairie où la caravane a marqué un arrêt, Adama Diallo a remercié les populations du département de Gossas qui lui ont encore fait confiance. Il a salué la posture de l’ensemble des maires et du président du Conseil départemental qui ont soutenu sa candidature.



