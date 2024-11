Législatives anticipées : Abdoulaye Sylla se déclare confiant pour leur coalition And Bessal Sénégal Abdoulaye Sylla, tête de liste de la coalition And Bessal Sénégal pour les législatives anticipées du 17 novembre 2024, affiche un bilan de campagne positif. Selon le journal "Tribune", il se dit encouragé par une forte adhésion populaire constatée lors de ses déplacements à travers le pays. Pour lui, cette mobilisation témoigne du profond désir de changement qui anime les Sénégalais.

Appels au changement et à la confiance



Abdoulaye Sylla invite les électeurs à soutenir sa coalition pour une législature qu’il qualifie de « rupture et de progrès ». Le leader de And Bessal Sénégal a entamé sa tournée par des visites auprès des foyers religieux, un passage qu’il juge crucial dans le cadre de sa démarche. À Touba, il a sollicité les prières du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, avant de rencontrer plusieurs autres dignitaires religieux. À Tivaouane, il se réjouit d’avoir reçu un accueil chaleureux, ponctué de prières pour une campagne placée sous le signe de la sérénité.



Son périple l’a également mené à Ndiassane, Léona Niassène et Thiénaba. Ces étapes ont renforcé, selon lui, son ancrage dans les aspirations des populations locales.



Focus sur le monde rural et l’agriculture



Le candidat a particulièrement mis l’accent sur les zones rurales, notamment en Casamance, où il a visité Ziguinchor, Oussouye et plusieurs villages environnants. À cette occasion, il a plaidé pour le développement de l’agriculture, à travers la création de coopératives visant à valoriser le travail des producteurs.



« J’ai trouvé une écoute attentive chez les populations rurales, ce qui reflète leur adhésion à un projet centré sur le développement agricole et la création d’opportunités économiques », a-t-il déclaré à "Tribune".



À Kolda et Vélingara, il affirme avoir été accueilli avec enthousiasme par divers groupes, notamment les jeunes, les femmes et les guides religieux. Il y a rappelé l’importance de tenir les promesses et d’agir concrètement, pour répondre aux attentes des populations : « Ce que les Sénégalais demandent, ce sont des actions concrètes », a-t-il martelé.



Un engagement fondé sur des bases concrètes



Abdoulaye Sylla a souligné que son engagement politique repose sur des réalisations palpables, mettant en avant ses contributions antérieures au bénéfice des populations. Il estime que cette expérience est un atout pour mener à bien les transformations sociales et économiques nécessaires pour bâtir un Sénégal émergent.



Il conclut son bilan d’étape, en lançant un appel à la mobilisation : « Ensemble, mobilisons-nous le 17 novembre pour une majorité solide à l’Assemblée nationale. Construisons un Sénégal fondé sur la confiance et le pragmatisme ». Avec la coalition And Bessal Sénégal, Sylla s’engage à porter les aspirations populaires et à faire de ces élections, un tournant vers un avenir de progrès et de stabilité.



