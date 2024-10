Législatives anticipées : Environ 300 cartes d’électeur en souffrance à Banjul

Environ 300 cartes d’électeur sont en souffrance à l’ambassade du Sénégal à Banjul (Gambie), a appris l’APS, de source diplomatique, mercredi.



”i[Le retrait des cartes d’électeur a […] démarré depuis le 12 octobre dernier, à la représentation diplomatique de Banjul, conformément aux dispositions de l’article de II, alinéa 2 du décret du 13 septembre 2024 portant convocation du corps électoral]i”, a déclaré Lamine Kâ Mbaye, chargé d’affaires à l’ambassade du Sénégal.



M. Mbaye s’entretenait avec l’APS, en marge de la cérémonie de signature d’un protocole d’accord liant la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) du Sénégal à l’Agence nationale de l’environnement de la Gambie (NEA).



Ce protocole s’inscrit dans le cadre d’une gestion durable des déchets dans les deux pays.



“ Sur un stock d’environ 300 cartes, il faut dire que le retrait est très timide. Mais, on espère que les électeurs viendront faire le retrait d’ici le 17 novembre prochain, jour du scrutin des élections législatives ”, a dit Lamine Ka Mbaye.



En dehors des opérations de retrait, a-t-il indiqué, la représentation diplomatique assure également les contrôles et vérifications des mandataires des partis et coalitions de partis politiques.



Lamine Kâ Mbaye assure que le matériel ayant servi lors de la dernière élection présidentielle, peut être réutilisé lors des législatives anticipées du 17 novembre prochain.



“ Si on a la possibilité de le changer, c’est tant mieux. Dans le cas contraire, on peut le réutiliser sans problème ”, a-t-il souligné.



La distribution des cartes d’électeur se poursuit sur l’ensemble du territoire national jusqu’au 16 novembre 2024, veille du scrutin et jusqu’au 17 novembre, jour du scrutin, à l’étranger.



Le 12 septembre, le chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye, a annoncé, dans la foulée de la dissolution de l’Assemblée nationale, la tenue le 17 novembre prochain, d’élections législatives anticipées.











