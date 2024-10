Législatives anticipées : L’Etat vers une économie de 8 milliards FCfa, avec des bulletins au petit format

« La confection des bulletins au petit format, permettrait de réaliser une économie de 8 milliards FCfa pour l'État », a-t-il expliqué. Cette proposition, issue de la société civile, vise à optimiser les coûts d'impression, tout en facilitant le processus électoral pour les citoyens.



Selon l’agence, il intervenait lors de l’émission matinale "Salam Sénégal" de Radio Sénégal internationale (RSI), où il a indiqué que le ministre de l'Intérieur rencontrera ce mardi, à 16 heures, les différents mandataires des partis, pour discuter de cette question.



« Si la majorité des mandataires approuve cette initiative, nous irons dans cette direction. Dans le cas contraire, l’État prendra les mesures nécessaires pour garantir des élections transparentes et apaisées », a-t-il souligné.



Birame Sène a rappelé que c’est par décret que le président de la République fixe le format des bulletins de vote pour chaque élection. Cependant, face aux discussions soulevées par cette question, le ministre de l’Intérieur a convié les parties prenantes à un dialogue.



« Il n’y a aucune volonté de manipulation électorale, contrairement aux accusations de mauvaise foi. Tout est fait dans la transparence », a-t-il assuré.



Il a précisé que les coûts d'impression pour chaque candidat, s’élèvent à 284,5 millions FCfa, sans compter les documents de propagande, qui coûteront 21 millions FCfa par liste.



Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a publié ce lundi, la liste provisoire des candidats aux Législatives du 17 novembre.



Birame Sène a confirmé que cette liste inclura toutes les personnes investies dans les 46 départements du pays, ainsi que dans les 8 départements de la diaspora et sur les listes nationales.



Concernant le matériel électoral, le Directeur général des élections a précisé que toutes les régions du pays, à l'exception de Dakar, ont déjà été approvisionnées en matériel nécessaire.