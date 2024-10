Législatives anticipées : Mamadou Ndione, maire de Diass, demande le retrait de son nom de la liste de la coalition « JAMM AK JARIÑ » d’Amadou Bâ

« Aujourd’hui, à la veille des élections législatives anticipées, j’ai découvert en même temps que les Sénégalais, mon positionnement peu glorieux comme suppléant sur la liste départementale de Mbour de la coalition JAMM AK JARIÑ. Généralement, la surprise a ses plaisirs, mais pas celle-ci », a déclaré Mamadou Ndione. Il a ajouté qu’après avoir pris connaissance de la liste, il a immédiatement demandé, s’il n’était pas trop tard, le retrait de son nom auprès du mandataire national et du candidat tête de liste proportionnelle.



À quelques semaines des élections législatives anticipées, Mamadou Ndione, qui a annoncé la création de son nouveau parti, (BEUG SENEGAL), a décidé de se détourner des partis politiques traditionnels, pour se concentrer sur le développement du Sénégal et de sa commune.



« À compter de ce jour, je ne suis membre d’aucun parti ou coalition de partis politiques au Sénégal. J’ai toutefois décidé, avec un groupe de militants et sympathisants, de concrétiser ce que j’ai clairement écrit à l’avant-dernier paragraphe de la dernière page de mon dernier livre », a précisé M. Ndione. Il a également indiqué qu’il n’émettra pas de consignes de vote pour ces élections.













Omar Ndiaye