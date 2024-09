Législatives anticipées : Naissance de la coalition "Sénégal Kese" pour un renouveau démocratique En vue des élections législatives anticipées, quatorze organisations politiques ont lancé la coalition "Sénégal Kese". Thierno Alassane Sall, Abdoul Mbaye et leurs alliés ont réaffirmé, leur engagement à défendre les intérêts vitaux du Sénégal et des Sénégalais.

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Septembre 2024

« Notre conception de la politique repose sur un engagement au service du Sénégal et de son peuple, loin de toute quête d'intérêts personnels ou matériels », ont-ils déclaré. Cette coalition, selon eux, se fonde sur trois piliers essentiels.



« Premièrement, nous plaçons le Sénégal au cœur de nos priorités, privilégiant l’intérêt général au-delà des calculs politiciens. Deuxièmement, nous prônons une opposition républicaine et constructive. Enfin, nous aspirons à fédérer les forces citoyennes et politiques pour rétablir un équilibre des pouvoirs, indispensable à la solidité de notre démocratie », ont-ils souligné.



Outre la République des Valeurs et l'Alliance pour la Citoyenneté et le Travail, la coalition "Sénégal Kese" regroupe : la coalition Les Défenseurs ; l'Alliance des Verts ; Senegal Ca Kanam ; le mouvement Un Autre Avenir ; le mouvement Ci Laa Bokk ; le mouvement Ziguinchor Pour Un Changement ; le mouvement Rendo Potal Sénégal ; le mouvement Les Grands Électeurs ; le mouvement Sàmm Sunu Kaddu ; le mouvement Sénégal Sunu Yitte ; le mouvement Dissoo Defar Dëkk Bi et le mouvement Sàmm Li Nu Bokk.



La coalition insiste sur le rôle central que l’Assemblée nationale doit jouer en tant que contre-pouvoir indispensable dans la consolidation de la démocratie sénégalaise.



« Les députés ont la responsabilité d’accompagner et de contrôler l’action de l’exécutif, garantissant ainsi une gouvernance responsable et orientée vers le bien commun. L’expérience récente a montré que la concentration excessive des pouvoirs au sein de l’exécutif a souvent fragilisé la démocratie, au détriment du bien-être du peuple », a déclaré la coalition.



Ils appellent les citoyens sénégalais à rejoindre cette initiative pour faire entendre leurs voix et participer activement à la construction d’un Sénégal où les institutions œuvrent pour le bien de tous.



« Ensemble, nous redonnerons au Parlement sa dignité et sa place légitime comme pilier de la démocratie. Ensemble, nous bâtirons un avenir où la jeunesse trouvera de nouvelles opportunités, où l’économie servira à améliorer les conditions de vie de tous, et où les droits et libertés de chaque citoyen seront respectés », conclut la coalition "Sénégal Kese".



Avec Tribune



