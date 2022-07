Législatives ce dimanche: Le gouverneur de Ziguinchor évalue le dispositif

En tournée dans les circonscriptions de la région de Ziguinchor, en perspectives des élections législatives du 31 juillet 2022, le gouverneur de Ziguinchor a constaté un bon déroulement du dispatching du matériel électoral. « Nous avons fait le département d’Oussouye et celui de Ziguinchor. Demain (aujourd’hui), nous serons dans le département de Bignona. Ce qu’on a constaté nous rassure, parce que les préfets et les sous-préfets ont reçu leur matériel électoral. A partir de ce vendredi, les forces de défense et de sécurité vont l’acheminer vers les centres de vote de la région», a déclaré Guedj Diouf, rapporte L'As.



Abordant l’aspect sécuritaire des élections, le chef de l’exécutif régional a fait savoir que toutes les dispositions ont été prises. Ainsi, dit-il, l’armée et la gendarmerie vont assurer la sécurité du scrutin dans les zones de profondeurs et la police va veiller au bon déroulement du vote dans la commune de Ziguinchor. Avec ces mesures prises, rassure-t-il, les élections vont se dérouler dans le calme et la sérénité. Le gouverneur de Ziguinchor en a profité pour magnifier le sens de responsabilité des acteurs politiques de la région. «Depuis le début de la campagne électorale, les politiques ont fait montre d’une bonne posture. La campagne s’est déroulée dans le calme et la sérénité. Cela traduit la maturité des acteurs politiques de la région de Ziguinchor», a-t-il indiqué. Le gouverneur de Ziguinchor a toutefois invité les populations (particulièrement les militants) à suivre l’exemple de leurs leaders. «J’appelle les électeurs à avoir cette posture de sérénité le jour du scrutin. Je les exhorte à aller tranquillement voter et rentrer à la maison pour attendre les résultats. Je suis sûr que si l’on procède ainsi, les élections vont se dérouler sans problème et les vaincus félicitons les vainqueurs», a insisté Guedj Diouf.



Le chef de l’exécutif régional de Ziguinchor a aussi profité de cette tournée, qui consiste à faire l’état des lieux de la mise en œuvre du dispositif, pour donner un aperçu de la carte électorale de la région. « A Ziguinchor, il y a 296.201 électeurs qui sont répartis dans 311 lieux de vote pour 688 bureaux de vote», a-t-il renseigné. Ces électeurs vont départager, à l’issue du scrutin, les différentes coalitions en lice pour les 5 postes de député que compte la région de Ziguinchor, dont 2 pour le département de Ziguinchor, 2 pour celui de Bignona et 1 pour le département d’Oussouye