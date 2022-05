Législatives dans la région de Sédhiou/ Pour une victoire écrasante de BBY: Le Djassing autour de Driss Junior Diallo s'organise Récemment reçu en audience par le Président Macky Sall, Driss Junior Diallo, responsable politique APR de Marsassoum n'a pas perdu de temps pour effectuer une descente dans sa base politique locale. Et c'est pour y sonner la forte mobilisation des militants en direction des prochaines législatives du 31 juillet prochain.

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Mai 2022 à 23:14 | | 0 commentaire(s)|

La rencontre, qui a eu pour cadre la commune de Marsassoum hier, a gagné en adhésion et connu un franc succès. Pour une cause commune, les militants ont accepté d'être unis pour faire barrage à l'opposition qui cherche à se tirer l'épingle du jeu, en tentant par tous les moyens de remporter les législatives face à la coalition BBY au pouvoir.



Ces militants, reunis pour la victoire du camp de la majorité au pouvoir , ont massivement adhéré à l'appel du Directeur général de l'Organe de Régulation du Système de Récépissé d'Entrepot de marchandises au Sénégal (ORSRE). À saluer également, l'initiative de Driss Junior Diallo, qui a accueilli d'autres forces politiques de l'opposition dont le Pastef, le Pds et And Nawlé dans BBY.



Dans le Djassing, les responsables politiques locaux se disent aujourd’hui, rassurés de remporter les prochaines élections législatives face à ses adversaires de l'opposition battus aux dernières élections locales et municipales. D'où le sens de l'appel à l'unité lancé par les responsables politiques du camp du President Macky Sall qui ont tout à gagner en faisant bloc pour préserver leur marge d'avantages.



Conserver la victoire, c'est le mot d'ordre lancé par Driss Diallo qui considère les législatives de juillet 2022 comme une compétition stratégique à ne pas perdre par BBY afin de conférer une majorité parlementaire conséquente au chef de l'Etat. Une heureuse issue pour permettre au President Macky Sall, qui doit mettre tranquillement en oeuvre sa politique économique, conformément aux orientations du PSE pour le développement et l'émergence économique du Sénégal.



M. Diallo a aussi indiqué que le Djassing a beaucoup bénéficié de programmes de l'Etat, en termes d'investissements publics orientés dans la construction des infrastructures routières, dans le domaine de l'éducation, de la santé et de l'agriculture.









