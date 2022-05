Législatives de juillet 2022: L'Alliance Jëf-Jël loue le leadership éclairé du Président Macky Sall et réaffirme son ancrage à la coalition BBY Le Bureau politique de l'Alliance Jëf-Jël a échangé ce week-end, sur la situation nationale et la préparation des élections législatives. Il s'est félicité de la participation symbolique du parti à la collecte de signatures de parrainages et, à la caution en faveur de la coalition "Bennoo Bokk Yaakaar". L'Alliance Jëf-Jël réaffirme son ancrage à cette coalition sous le leadership éclairé du Président Macky Sall. Et, il encourage le Président Sall dans ses efforts inlassables en faveur de la paix, de la stabilité et du développement en Afrique et dans le monde

Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Mai 2022 à 23:33 | | 0 commentaire(s)|

Le Bureau politique de l'Alliance Jëf-Jël a tenu à remercier tous les responsables et militants pour la réussite de cette importante étape du processus électoral et les appelle à rester mobilisés et vigilants. Et, il se félicite des résultats des missions envoyées par le Président Macky Sall partout au Sénégal et dans la diaspora pour la préparation des investitures au sein de la coalition.



Ainsi, le Bureau politique l'Alliance Jëf-Jël appelle les différents acteurs à un apaisement dans le déroulement du processus électoral, actuellement, à sa dernière phase et, au respect strict de la loi électorale. « Le Sénégal est un pays où l'expression plurielle à travers les élections est l'exemple le plus achevé qui en fait une vitrine démocratique en Afrique et dans le monde. Dans un contexte sous régional marqué surtout, par une insécurité à nos frontières et une menace d'ordre alimentaire, il urge de toujours repenser les politiques publiques en faveurs des populations durement frappées par la pandémie de covid 19 et la guerre en Ukraine », appelle le Bureau politique à travers un communiqué.



Sous ce registre, il magnifie les accords historiques signés entre le gouvernement et les acteurs sociaux de l'éducation et de la santé pour une amélioration de leurs conditions de travail, tout en les exhortant à continuer dans cette voie de dialogue, seul gage de stabilité.



Ailleurs, les camarades de Moussa Diop dit Moussé, président de ce parti, encouragent le Président Sall pour ses efforts inlassables en faveur de la paix, de la stabilité et du développement en Afrique et dans le monde. Lesdits efforts évoqués, lit-on, ont produit des résultats qui reflètent son leadership et son engagement en faveur des causes nobles et justes.



L'Alliance Jëf-Jël réaffirme son ancrage à la coalition Bennoo Bokk Yaakaar sous le leadership éclairé du Président Macky Sall. Et, il se félicite du choix porté sur une vaillante femme comme Aminata Touré. Ledit parti, dirigé autrefois, par Talla Sylla s'engage derrière la coordonnatrice des parrainages de Benno Bokk Yaakaar et tête de liste nationale pour une éclatante victoire et une majorité absolue à l'Assemblée Nationale au soir du 31 juillet 2022





