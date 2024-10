Législatives du 17 novembre : Amadou Ly et sa coalition Wareef en campagne au Fouta En ces jours de campagne, les candidats sympathisent et se solidarisent aussi avec les populations des zones rurales. C’est dans ce cadre qu’au Fouta, Amadou Ly de la coalition Wareef a multiplié les étapes.

Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Octobre 2024 à 10:01 | | 0 commentaire(s)|

Amadou Ly, ancien cadre influent de la coalition Diomaye Président lors de la dernière élection présidentielle, qui a mis en avant l’indépendance de leur initiative a visité des localités comme Darou Salam et Ndioum, où il a dialogué avec les communautés sur les enjeux locaux.

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook