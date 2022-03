Législatives du 31 juillet : Abdourahmane Diouf milite pour une liste unique de l’opposition Abdourahmane Diouf va prendre part aux élections législatives du 31 juillet. Et il souhaite une liste unique de l’opposition.

Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Mars 2022 à 09:17 | | 0 commentaire(s)|

«Le plan A, c’est d’y aller aux élections législatives, avec une liste unique de l’opposition. Que tous ceux qui sont dans l’opposition, y compris Awalé, se tendent la main pour avoir la liste unique qui permettra, dans le vote populaire, de battre Benno bokk yaakaar, de lui imposer la cohabitation, d’avoir un Premier ministre et un gouvernement, et d’avoir une alternative et une alternance avant l’heure», a-t-il dit hier à l’émission Toc toc d’Itv.



Il a néanmoins tenu à préciser que la liste unique doit faire l’objet de critères bien définis. Mais d’emblée, le président du parti Awalé avertit qu’il ne va pas signer un «contrat d’adhésion».



«Le contrat d’adhésion, c’est le contrat qu’on vous tend, avec un certain nombre de conditionnalités que vous n’avez pas la possibilité ou la prérogative de négocier. Vous signez ou vous ne signez pas »

Bes Bi



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook