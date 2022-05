Législatives du 31 juillet à la Sicap : Tamsir Sokhna quitte Bougane et rejoint Bby En perspective des élections législatives du 31 juillet prochain, la ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire, par ailleurs coordonnatrice de Bby à Sicap liberté, a enclenché hier les discussions avec toutes les parties prenantes de la majorité présidentielle de la commune. Prenant part à cette rencontre, la maire sortant de la coalition Gueum Sa Bopp, Tamsir Sokhna, affirme rejoindre Bby sur la demande du Président Macky Sall.

Le président de la République en avait fait l’annonce il y a quelques semaines ! Macky Sall qui avait ouvertement déclaré que d’autres maires de l’opposition allaient rejoindre la mouvance présidentielle, vient d’être confirmé par le maire sortant de la commune de Sicap Liberté.



Tamsir Sokhna pour ne pas le nommer devient en réalité le deuxième maire de la coalition Gueum Sa bopp de Bougane Guèye Dany à rejoindre Benno Bokk Yaakaar, en moins de deux mois, après le maire de la Médina. Réélu à la tête de la municipalité de la Médina, Bamba Fall a décidé de rejoindre le camp du Président Macky Sall, aux lendemains des élections locales de janvier 2022.



« Je vais rejoindre le Président et travailler à ses côtés, parce que c’estle moment. On ne peut pas travailler sans que le Président nous accompagne et on a vu que le sacre des Lions n’a été possible que parce que tout le peuple sénégalais a fait bloc autour des champions d’Afrique », avait annoncé l’édile de la Médina face à la presse.



Un ralliement qui avait suscité beaucoup de réactions du camp de Gueum Sa bopp qui a dénoncé une haute trahison. Mais Bougane Guèye Dany ne fait pas face à une seule « trahison », car la saignée continue au sein de sa coalition.



Prenant part à une rencontre organisée hier par la ministre de la Microfinance et candidate malheureuse à la commune de Sicap Liberté, Tamsir Sokhna a annoncé son ralliement dans le Macky.



«Après ma rencontre avec le président de la République, ce dernier m'a demandé de rejoindre Zahra Iyane Thiam pour ensemble construire la commune de Sicap Liberté…», a déclaré le candidat malheureux à la mairie de Sicap qui appelle ainsi à une mobilisation générale de tous les responsables de la localité pour la collecte de parrains en vue des Législatives.



Dans son intervention, la coordonnatrice de Bby à Sicap liberté a salué la massification des troupes dans la commune pour une large victoire de la mouvance présidentielle aux prochaines législatives. Zahra Iyane Thiam a d’abord salué l’engagement de tous les responsables de Bby pour les efforts consentis dans la collecte de parrains.



Poursuivant, elle se dit très honorée de la décision de Tamsir Sokhna de rejoindre les rangs de Benno Bokk Yakaar. « Je suis très honorée et fière de voir Tamsir Sokhna rejoindre l'Apr. Ensemble, nous réaffirmons l'unité pour un seul but : c’est-à-dire le développement de ce pays et de la commune de Sicap liberté», clame-t-elle

