Législatives en Europe : Dame Diouf, une candidature portée par la communauté sénégalaise du Benelux ! Présent depuis près d'une vingtaine d'années en Belgique, M. Dame Diouf, comptable de profession et consultant, annonce sa candidature aux législatives de juillet prochain au sein de la diaspora. Il a décidé de porter la volonté de Sénégalais vivant dans le Benelux et en Europe en général, après plusieurs consultations avec des compatriotes. Vu l'enjeu de taille de cette échéance, M. Dame Diouf compte apporter une démarche novatrice qui permettra de répondre efficacement aux besoins urgents des Sénégalais de la diaspora, de sa circonscription Europe du Nord, de l'Est, de l'Ouest et du Centre ainsi que dans la diaspora.

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Avril 2022 à 17:47 | | 0 commentaire(s)|

Acteur associatif, religieux et politique, Dame Diouf demeure une figure emblématique au sein de la communauté sénégalaise du Benelux et particulièrement de Belgique. Au milieu des années 2000, il a beaucoup contribué a accompagner les sans papiers notamment les primo-arrivants dans leur intégration en Belgique. Dans le cadre du Bureau de recrutement et d'orientation des Africains à Anvers, dont il était le coordinateur, il a permis à plusieurs Sénégalais et Africains de se former et de trouver du travail malgré un contexte hostile de l'époque. Dans la même lancée, il a accueilli et hébergé de nombreux compatriotes nécessiteux dans la discrétion et d'ailleurs, continue jusqu'aujourd'hui à le faire.



Au plan culturel, il est un des initiateurs du premier festival africain d'Anvers qui mettait en lumière le cinéma africain et sénégalais en Belgique. A ce titre, des œuvres d'Ousmane Sembene, Djibril Diop Mambéty et autres, étaient projetées et le contenu des films décortiqués etc.



Au niveau religieux, M. Diouf est une figure phare de la Dahira Tidiane d'Anvers et de Belgique en général qui promeut un islam tolérant et de cohésion au sein de la société belge.



Dans son trajectoire politique, après un engagement politique sincère pour soutenir la candidature de l'ancien ministre des Affaires étrangères Ibrahima Fall, leader du mouvement « Taxaw Temm » à la présidentielle de 2012, Dame Diouf a rejoint en juin 2012, Serigne Mansour Sy Djamil pour travailler au sein BES DU ÑAKK dont il est le coordonnateur dans le Benelux depuis 2013.



Aujourd'hui, face aux préoccupations majeures des compatriotes de la diaspora sur les questions économiques, sociales, politiques et d'intégration, Dame Diouf a décidé de porter les aspirations de ces derniers pour briguer un des mandats de député dédiés à l'Europe du Nord, de l'Est, de l'Ouest et du Centre.



C'est une candidature crédible qui s'appuie sur une vingtaine d'années d'expérience au service de la diaspora dans sa globalité.



Consultant diplômé en comptabilité au Sénégal puis en Belgique, il a su tisser un réseau de partenaires outillés dans le secteur de la Finance et des Banques. Ce qui lui a d'ailleurs permis de nouer des contacts avec des investisseurs qui développent des projets probants au Sénégal.



Cette candidature de Dame Diouf, tout comme quelques rares candidatures aux législatives au sein de la diaspora, représente un espoir pour les compatriotes. " c'est le bon profil dont nous avons besoin", ont d'ailleurs souligné des leaders associatifs contactés d'Anvers, à Bruxelles en passant par la Wallonie jusqu'en France, au Luxembourg, au Pays Bas.



