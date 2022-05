Legislatives et Diaspora : Baba Aïdara dragué par les coalitions

Les coalitions de partis politiques sont vraiment en concurrence dans la diaspora. Elles cherchent toutes le bon profil pour les représenter au poste de député de la Diaspora.



Et pour la zone Amérique/Océanie, beaucoup d’entre elles avaient coché le nom de Baba Aïdara. Elles ont été 3 voire 4 grandes coalitions à contacter le journaliste, qui a finalement décliné toutes les propositions pour convenance personnelle et professionnelle. Mais l’autre raison, c’est que Baba dit n’être pas trop d’avis avec ces «histoires de députés de la diaspora», qui ne résoudraient pas forcément le problème réel des Modou-Modou.















