Législatives et jeux politiques : Hamidou Thiaw de MPR, accuse l'APR, le PDS, Awale, Mimi, Sonko, et Khalifa de ne servir que leurs propres intérêts. Hamidou Thiaw, président du Parti Marche Pour la Renaissance (MPR), a exprimé son mécontentement face aux dynamiques politiques actuelles en vue des Législatives. Selon lui, les principaux partis politiques comme l'APR, le PDS, Awale, ainsi que les figures de proue telles que Mimi Touré, Ousmane Sonko, Khalifa Sall, et d’autres, sont davantage focalisés sur la défense de leurs intérêts personnels que sur les préoccupations réelles du peuple sénégalais.

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Septembre 2024 à 12:02



