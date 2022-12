Lendemain de Noël : Jour férié, chômé et payé

Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Décembre 2022

Le chef de l’Etat Macky Sall a déclaré férié, chômé et payé, le jour du lundi 26 décembre 2022, conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n 74-1125 du 19 novembre 1974 fixant le régime de la fête nationale et du 1er Mai et celui des autres fêtes, renseigne "Rewmi".



Une décision prise à l’issue de la réunion du Conseil des ministres, tenue, hier, jeudi. Une occasion pour lui d’adresser ses hommages à la communauté chrétienne, avant de formuler des prières pour un Sénégal de paix et de prospérité, dans la solidarité et l’équité.





Ndèye Fatou Kébé