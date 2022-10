Lendemains d’incertitudes pour BBY à Thiès: Des jeunes de l’AFP poussent le maire Mbaye Dione vers la sortie Des jeunes de l’Alliance des Forces de Progrès (Afp) de la commune de Ndiéyène Sirakh et du département de Thiès sont très remontés contre le traitement réservé à Mbaye Dione (maire de Ngoundiane) au sein de la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby). C’est pourquoi, ils lui recommandent de quitter la coalition présidentielle et de tracer un chemin politique en parfaite adéquation avec ses ambitions pour le Sénégal.

«Nous sommes de l’Afp et nous travaillons avec Mbaye Dione, le maire de Ngoundiane, membre fondateur du parti, mais aussi un éminent responsable de la coalition Benno Bokk Yaakaar depuis 2012. Il a activement participé à toutes les victoires de Bby à Ngoundiane où il réalise le meilleur score, toutes élections confondues dans le département de Thiès, mais aussi dans d’autres communes du département et du pays. Il est le seul responsable dans le département qui apporte un plus politique à la coalition, dans toutes les autres communes. Mais le constat est amer. Chaque fois qu’il est question de donner des responsabilités dans la coalition, son parti ou le département, il est royalement ignoré et ces postes tombent entre les mains de moins méritants que lui et parfois même de perdants. Et cela dure depuis plus de dix ans. Nous ses partisans n’allons plus l’accepter». Cette sentence a été prononcée par Fallou Barre, responsable communal de l’Alliance des Forces de Progrès (Afp), président du mouvement And Suxali commune Ndiéyène Sirakh.



A l’en croire, ce sentiment de frustration anime tous les jeunes du parti. «Je ne sais pas quelle est sa position sur cette question, mais j’estime personnellement que cela ne peut plus continuer. En tout cas, nous lui demandons de prendre toutes ses responsabilités et de suivre un chemin politique en parfaite adéquation avec ses ambitions pour le Sénégal. En tout cas qu’il sache que ses collaborateurs politiques dans toutes les communes ne sont plus disposés à l’accompagner dans une coalition où il ne jouit pas du respect qui sied», a-t-il tranché avant de poursuivre que dans la ville de Thiès, les postes dans le gouvernement ont été confiés à des responsables qui ont perdu. «S’ils avaient accompli leurs devoirs politiques, Bby gagnerait le département. Pourtant, ils ont été récompensé en lieu et place de ceux qui ont travaillé et gagné. Donc, le moment est venu pour Mbaye Dione de prendre ses responsabilités, d’autant que la jeunesse de Ngoundiane et d’autres communes du pays sont derrière lui». Selon Fallou Barre, le maire de Ngoundiane dispose d’une base politique solide, d’une équipe engagée derrière lui et a le courage de son ambition. «Nous l’accompagnerons dans toute décision qu’il prendra pour être au service du Sénégal, sauf s’il continue d’accompagner la coalition Benno Bokk Yaakaar, où la promotion des perdants constitue une règle de conduite», clame Monsieur Barre. A l’en croire, il est temps pour l’Afp de retourner aux origines, c’est-à-dire la conquête du pouvoir. Lors des dernières élections législatives, souligne-t-il, Mbaye Dione qui venait de rentrer de la Mecque a battu campagne dans toutes les communes et a fortement participé à la victoire de Bby dans les communes de Ngoundiane, Ndiéyène Sirakh, Touba Toul, Khombole, etc... «Après ces efforts, la logique voudrait qu’il soit au moins récompensé, mais il a totalement ignoré depuis plusieurs années», peste-t-il. S’agissant du cas de l’Afp, il indique qu’il faut organiser le congrès et confier les rênes du parti aux jeunes qui sont des cadres d’envergure. Pour lui, Mbaye Dione est un potentiel candidat à la succession de Moustapha Niasse.



Fallou Barre a fait cette sortie en marge de la remise de fournitures scolaires qu’il a offertes aux élèves de l’école élémentaire de Mbouloukhtène. Ce qui permettra de soulager le pouvoir d’achat des populations déjà fortement détérioré par la vie chère. Il a appelé tous les acteurs politiques et sociaux à faire de même, pour amoindrir les charges des parents d’élèves et mettre dès le départ les apprenants dans les conditions permettant une bonne entame de l’année scolaire. C’est tellement important aux yeux du directeur de l’école qu’il s’agit d’un établissement qui affiche chaque année un taux de réussite de 100%au Certificat de Fin d’Etudes Elémentaires (Cfee) et à l’entrée en sixième. Sur un autre registre, Fallou Barre s’est beaucoup inquiété de la situation du poste de santé qui est sans infirmier depuis plusieurs mois. Faute d’ambulance, les malades sont évacués vers d’autres postes par des moyens de locomotion de fortune, sur une route cahoteuse. Il redoute fortement un drame social à cause de ce manque d’infirmier, d’autant que le poste polarise une dizaine de villages.

