Lenteurs dans l'application du protocole d'accord du 6 janvier 2023 : Le Saes avertit et menace Après deux jours d'échanges sur l'application du protocole d'accord du 6 janvier 2023, la situation dans les universités publiques ainsi que la crise politique nationale, le Bureau national (Bn) et le Secrétariat national (Sn) du Syndicat Autonome de l'Enseignement supérieur (Saes) avertissent l'État, des effets qui peuvent découler du non-respect de ces accords. Et ils dégagent toute responsabilité sur les conséquences qui en découleront.



Depuis leur signature le 6 janvier 2023, certains points du protocole d’accord entre le Syndicat Autonome de l’Enseignement Supérieur (Saes)) et le Gouvernement, tardent à être appliqués. La complainte émane du Saes qui a consacré deux jours à l’évaluation de ce protocole, ainsi qu’aux questions d’actualité telles que la situation dans les universités publiques et la crise politique nationale. S’agissant du protocole d’accord, le Bn relève des lenteurs dans l’application de certains points du protocole d’accord et le non respect d’autres, malgré les interpellations faites au ministre de l’Enseignement Supeŕ ieur, de la Recherche et de l’Innovation.



D’où l’avertissement des enseignants du supérieur : « Malgré l’ouverture du ministre au dialogue, le respect du protocole est non négociable pour garantir la stabilité dans l’enseignement supérieur ». Par conséquent, ils interpellent le ministère pour une application diligente de l’ensemble des points du protocole d’accord, conformément à l’agenda défini ensemble. Même s’ils restent ouverts au dialogue, les enseignants se disent plus que jamais déterminés et mobilisés pour le règlement définitif de leurs doléances. « En cas de non-respect des engagements pris par le gouvernement, le Saes dégage ses responsabilités sur toutes les conséquences qui en découleront », avertissent-ils, avant de rappeler cependant leur engagement pour la stabilité du sous-secteur de l’enseignement supérieur et du Sénégal. « Cette stabilité ne peut être garantie que par le respect des protocoles d’accords signés », clament les universitaires.



A propos de la situation dans les universitéś publiques, les membres du Saes révèlent que les interventions des différents coordonnateurs lors de ces rencontres ont permis de mettre en exergue les difficultés dans certaines universités publiques. Il s’agit, entre autres, du déficit budgétaire et de personnel d’enseignement et de recherche, d’insuffisance notoire d'infrastructures pédagogiques et sociales, d’effectifs pléthoriques d’étudiants dans les départements, etc. De plus, le SN a noté que l’inertie incompréhensible de certains recteurs ne fera que conduire vers des tensions et des perturbations dans les universités publiques.



En outre, le Saes, se prononçant sur la situation politique nationale, dit accorder une place fondamentale à l’amélioration des conditions de vie des populations et à la stabilité sociopolitique nationale. Il exprime sa forte préoccupation et déplore la détérioration continue du climat politique national, ainsi que les menaces sur la paix et les libertés individuelles et collectives. Aussi, il condamne toutes les formes de violences, les saccages, ainsi que les arrestations jugées excessives de certains citoyens, dont des enseignants, des élèves et des étudiants.



Par ailleurs, il s’incline pieusement devant la mémoire des disparus et rappelle que la compétition politique doit obéir aux lois et règlements de notre République, auxquels tous les acteurs sont soumis. Ainsi, il invite l’État du Séńégal à garantir la sécurité des personnes et des biens, dans le strict respect de la loi, des droits et des libertés de tous les citoyens sénégalais, sans distinction, pour la paix et la stabilité sociale.



