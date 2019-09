Leo Messi: « Barcelone est ma maison, je ne veux pas partir mais… »

Le journal El Pais a révélé il y a quelques semaines que le génie argentin du FC Barcelone, Lionel Messi, avait une clause sur son contrat qui lui permettait de quitter le club à partir de juin 2020. Le journal ajoute même que le capitaine du Barça aurait refusé de prolonger son contrat. Une information perçue comme un coup de tonnerre en Catalogne, étant donné l’importance du joueur.



Ce jeudi matin, Messi était l’invité du journal catalan Sport. Interrogé sur son avenir, le joueur apporte des précisions. « Barcelone est ma maison, je ne veux pas partir mais je veux un projet gagnant. Je ne veux pas non plus avoir un contrat long et rester ici parce que j’ai un contrat, mais parce que je veux être en bonne forme physique, jouer et être important », affirme le joueur.



« Je veux continuer à gagner des choses dans le club, je veux continuer à obtenir des choses importantes. Et pour moi, la clause ou l’argent ne signifie rien. Je me déplace pour d’autres choses. Le plus important pour moi est d’avoir un projet gagnant », lance Leo Messi.

